Junge Frau denkt, sie hat einen Kater - doch sie hat nur noch wenige Monate zu leben!

Ella Pick (19) leidet an einem inoperablen Hirntumor. © Montage: Screenshot/Facebook/Ella Pick, Screenshot/Facebook/Ella’s Memories Page x

Der Griechenland-Urlaub mit ihren Mädels sollte für die junge Britin der Startschuss in ein neues Leben werden. Gemeinsam mit ihren Freundinnen feierte die 19-Jährige ausgelassen ihren Schulabschluss - bis sie sich nach wenigen Nächten "nicht mehr wie sie selbst" fühlte.

Sie habe plötzlich keine Lust mehr gehabt, auszugehen, habe sich krank und unwohl gefühlt und es auf den Alkohol geschoben, erzählte die junge Frau der Daily Mail.

Doch zurück in der Heimat wurden die vermeintlichen Kater-Symptome nur noch schlimmer: "Der Druck in meinem Hinterkopf war furchtbar. Ich habe schon immer unter Migräne gelitten, aber nie in diesem Ausmaß."

Dann sei auf einmal auch noch ihr linkes Auge "nach innen zur Mitte des Gesichts" gewandert, erinnerte sich die junge Britin. "Ich ließ einen Sehtest machen und man überwies mich ins Krankenhaus, wo man mir sagte, es sei 'sehr besorgniserregend'."

In Ellas Gehirn entdeckten die Ärzte einen Knoten, der sich als diffuses Mittellinien-Gliom entpuppte - ein bösartiger Hirntumor, der als besonders aggressiv gilt und nicht geheilt werden kann.