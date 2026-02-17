Sie kam nicht zum Antreten: Junge Armee-Sanitäterin tot entdeckt
Wiltshire (Großbritannien) - Eine angesehene Sanitäterin der britischen Armee wurde tot in ihrer Kaserne gefunden.
Wie Mirror berichtet, wurde die 25-jährige Lucy Wilde Anfang Februar leblos in ihrem Zimmer in der Garnison Warminster in Wiltshire aufgefunden, nachdem sie nicht zum morgendlichen Antreten erschienen war.
Die genauen Umstände ihres Todes werden derzeit untersucht.
Lucy Wilde war eine beliebte Sanitäterin, die regelmäßig Einblicke in ihr Leben in der Armee und ihren Fitnessweg auf TikTok gab.
Auf Facebook würdigte das Regiment "Welsh Guards" ihren Einsatz und ihre Persönlichkeit: "Mit tiefer Trauer gedenken die Welsh Guards dem Tod von Corporal Lucy Wilde."
Dabei wird Lucy als herausragende Sanitäterin beschrieben, die durch Herzlichkeit, Humor und Professionalität beeindruckte.
Die Todesursache von Lucy Wilde ist bisher nicht bekannt
Besonders hervorgehoben wurde ihr Mut und ihr Engagement bei der Versorgung von Soldaten nach einem Fahrzeugunfall auf den Falklandinseln.
"Sie war bekannt für ihre Ruhe in Stresssituationen, ihre unermüdliche Fürsorge für andere und ihr unerschütterliches Engagement für ihre Aufgabe", heißt es weiter.
Die Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben, die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/lucywildefit