Sie kam nicht zum Antreten: Junge Armee-Sanitäterin tot entdeckt

Wiltshire (Großbritannien) - Eine angesehene Sanitäterin der britischen Armee wurde tot in ihrer Kaserne gefunden .

Lucy war Sanitäterin bei den Welsh Guards. © Screenshot/TikTok/lucywildefit

Wie Mirror berichtet, wurde die 25-jährige Lucy Wilde Anfang Februar leblos in ihrem Zimmer in der Garnison Warminster in Wiltshire aufgefunden, nachdem sie nicht zum morgendlichen Antreten erschienen war.

Die genauen Umstände ihres Todes werden derzeit untersucht.

Lucy Wilde war eine beliebte Sanitäterin, die regelmäßig Einblicke in ihr Leben in der Armee und ihren Fitnessweg auf TikTok gab.

Auf Facebook würdigte das Regiment "Welsh Guards" ihren Einsatz und ihre Persönlichkeit: "Mit tiefer Trauer gedenken die Welsh Guards dem Tod von Corporal Lucy Wilde."

Dabei wird Lucy als herausragende Sanitäterin beschrieben, die durch Herzlichkeit, Humor und Professionalität beeindruckte.