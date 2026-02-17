Mit Gehstock und Messer attackiert: Einbrecher springt unter Tisch hervor und quält Senior (82)
Royton (Oldham, Vereinigtes Königreich) - Entsetzen im englischen Royton, nordöstlich von Manchester! Dort treibt anscheinend ein wirklich skrupelloser Einbrecher sein Unwesen. Zuletzt hatte es der Täter auf das Geld eines 82-Jährigen abgesehen und ihm dabei weit mehr als nur einen Schrecken eingejagt.
Wie die Polizei von Greater Manchester mitteilte, versteckte sich der Eindringling am Sonntagabend in einem Haus in Royton unter dem Esstisch eines Seniors. Plötzlich sei der maskierte Täter hervorgesprungen und habe dem 82-Jährigen mit dem eigenen Gehstock eine über den Kopf gezogen.
Anschließend fesselte er Hände und Füße seines Opfers mit einem Kabel, platzierte ihn auf einen Stuhl in einem Schrank und fügte ihm mit einem Messer eine Verletzung am Kopf zu.
Der Einbrecher schnappte sich den Geldbeutel des Mannes und verlangte die Bankkarten-PIN, danach flüchtete er. Später hob er damit Geld ab.
Das 82-jährige Opfer befreite sich selbst verletzt, rief seine Tochter per Handy an - die wiederum die Polizei. Der Senior kam in ein Krankenhaus.
Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich eine Woche zuvor
Behörden gehen davon aus, dass derselbe Mann für einen schweren Einbruch am 10. Februar dieses Jahres verantwortlich sein soll. Dort habe ein mit Küchenmessern bewaffneter Mann in Royton ein älteres Paar im Schlaf überfallen und ebenfalls Geldbeutel sowie PIN verlangt.
Der Einbrecher versuchte in dem Fall, seine Opfer noch dazu zu bewegen, von einer unbekannten Flüssigkeit zu trinken.
Die Opfer werden von den Beamten umfassend betreut, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.
