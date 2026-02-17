Mit Gehstock und Messer attackiert: Einbrecher springt unter Tisch hervor und quält Senior (82)

Royton (Oldham, Vereinigtes Königreich) - Entsetzen im englischen Royton, nordöstlich von Manchester! Dort treibt anscheinend ein wirklich skrupelloser Einbrecher sein Unwesen. Zuletzt hatte es der Täter auf das Geld eines 82-Jährigen abgesehen und ihm dabei weit mehr als nur einen Schrecken eingejagt.

Die englische Polizei ermittelt in Fällen von schweren Einbrüchen. (Symbolfoto) © 123RF/carnegie42

Wie die Polizei von Greater Manchester mitteilte, versteckte sich der Eindringling am Sonntagabend in einem Haus in Royton unter dem Esstisch eines Seniors. Plötzlich sei der maskierte Täter hervorgesprungen und habe dem 82-Jährigen mit dem eigenen Gehstock eine über den Kopf gezogen.

Anschließend fesselte er Hände und Füße seines Opfers mit einem Kabel, platzierte ihn auf einen Stuhl in einem Schrank und fügte ihm mit einem Messer eine Verletzung am Kopf zu.

Der Einbrecher schnappte sich den Geldbeutel des Mannes und verlangte die Bankkarten-PIN, danach flüchtete er. Später hob er damit Geld ab.

Das 82-jährige Opfer befreite sich selbst verletzt, rief seine Tochter per Handy an - die wiederum die Polizei. Der Senior kam in ein Krankenhaus.