Säure-Anschlag vor Schule sorgt für Entsetzen: Mann greift 14-Jährige an

Die Metropolitan Police von London ermittelte tagelang. Am Donnerstag klickten die Handschellen, der mutmaßliche Säurewerfer kam in U-Haft.

Fest steht, dass der schwarz gekleidete und vermummte Mann am Montag nach Schulschluss gegen 16.40 Uhr an der Westminster Academy im Westen der britischen Hauptstadt aufkreuzte, die Teenager ansprach. Dann bespritzte er Teagan mit der ätzenden Substanz und flüchtete auf einem E-Scooter vom Tatort. Die Polizei beschrieb den Verdächtigen als einen großen, schlanken Mann mit schwarzer Hautfarbe.

Derweil wandte sich Corey McFarlane, der Vater des jungen Säureopfers, an die Öffentlichkeit.

Zwar waren die Verätzungen nicht lebensbedrohlich, doch seine Tochter ist traumatisiert, berichtet er. Zudem hat sie schwerste Verätzungen davongetragen, traut sich nicht mehr in die Schule zurückzukehren.

Corey weiß: Seine Tochter braucht jetzt jede Unterstützung, die sie kriegen kann. Ihre Heilung - sowohl körperlich als auch psychisch - wird lange Zeit in Anspruch nehmen. Der Vater bittet in aller Bescheidenheit auf der Plattform GoFundMe um Spenden, um ihre Genesung zu beschleunigen. Er will für sein Kind voll und ganz in dieser schwierigen Zeit da sein.

"Worte können den Schock, den Schmerz und das Trauma, das sie gerade durchmacht, sowohl körperlich als auch emotional, nicht ausdrücken", sagt Corey. Er wünscht sich, dass der Täter für das, was er seiner geliebten Tochter angetan hat, zur Rechenschaft gezogen und vor ein Gericht gestellt wird.

Zum Motiv der Grausam-Tat liegen noch keine Informationen vor. Doch Teagans trauriges Schicksal berührt schon jetzt viele Briten. Fast 15.000 Euro an Spenden sind bislang zusammengekommen.