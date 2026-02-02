Teenager stürzt 20 Meter in die Tiefe - und überlebt!

Dovedale (England) - Im Dovedale Valley, einer bekannten Schlucht im Norden von England , wurde ein schwer verletzter Teenager (19) gefunden. Er überlebte einen Sturz aus knapp 20 Metern.

Ein Rettungshubschrauber brachte das 19-jährige Unfallopfer in ein nahe gelegenes Traumazentrum. © Screenshot: facebook.com/DerbyMountainRescueTeam

Das Bergrettungsteam aus den Derby Mountains informiert in einem Facebook-Post, dass sie am vergangenen Samstag gegen 14 Uhr (Ortszeit) zu einem Großeinsatz in das nahe gelegene Dovedale Valley gerufen wurden.

Rettungskräfte und Bergretter fanden einen 19-jährigen Teenager schwer verletzt am Abhang eines Berges. Zuvor soll dieser mehr als 20 Meter von einem beliebten Aussichtspunkt am Rande der Schlucht in die Tiefe gestürzt sein.

Mit vereinten Kräften schafften es die Einsatzkräfte, den Teenager zu bergen und mithilfe eines Helikopters in ein nahe gelegenes Traumazentrum in Stoke-on-Trent zu bringen, wo er seitdem behandelt wird.

Unter dem Facebook-Beitrag der Bergrettung meldete sich kurz darauf eine gewisse Zoe Pilliner, die mutmaßliche Mutter des jungen Mannes, und bedankte sich bei den Einsatzkräften für die schnelle Hilfe.

Zudem informierte sie, dass ihr Sohn aktuell "in einem Krankenhaus in Stoke auf eine Operation wegen einer Schulterverletzung" warte.