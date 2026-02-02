 539

Teenager stürzt 20 Meter in die Tiefe - und überlebt!

Am vergangenen Samstag ist ein 19-jähriger Teenager im Dovedale Valley, nahe Stoke, von einem beliebten Aussichtspunkt mehr als 20 Meter in die Tiefe gestürzt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dovedale (England) - Im Dovedale Valley, einer bekannten Schlucht im Norden von England, wurde ein schwer verletzter Teenager (19) gefunden. Er überlebte einen Sturz aus knapp 20 Metern.

Ein Rettungshubschrauber brachte das 19-jährige Unfallopfer in ein nahe gelegenes Traumazentrum.
Ein Rettungshubschrauber brachte das 19-jährige Unfallopfer in ein nahe gelegenes Traumazentrum.  © Screenshot: facebook.com/DerbyMountainRescueTeam

Das Bergrettungsteam aus den Derby Mountains informiert in einem Facebook-Post, dass sie am vergangenen Samstag gegen 14 Uhr (Ortszeit) zu einem Großeinsatz in das nahe gelegene Dovedale Valley gerufen wurden.

Rettungskräfte und Bergretter fanden einen 19-jährigen Teenager schwer verletzt am Abhang eines Berges. Zuvor soll dieser mehr als 20 Meter von einem beliebten Aussichtspunkt am Rande der Schlucht in die Tiefe gestürzt sein.

Mit vereinten Kräften schafften es die Einsatzkräfte, den Teenager zu bergen und mithilfe eines Helikopters in ein nahe gelegenes Traumazentrum in Stoke-on-Trent zu bringen, wo er seitdem behandelt wird.

Unter dem Facebook-Beitrag der Bergrettung meldete sich kurz darauf eine gewisse Zoe Pilliner, die mutmaßliche Mutter des jungen Mannes, und bedankte sich bei den Einsatzkräften für die schnelle Hilfe.

Zudem informierte sie, dass ihr Sohn aktuell "in einem Krankenhaus in Stoke auf eine Operation wegen einer Schulterverletzung" warte.

Wenige Stunden nach dem tragischen Unfall bedankte sich Zoe Pilliner (l.) bei den Einsatzkräften für ihr schnelles Handeln und dass sie ihren Sohn Archie (19) gerettet haben.
Wenige Stunden nach dem tragischen Unfall bedankte sich Zoe Pilliner (l.) bei den Einsatzkräften für ihr schnelles Handeln und dass sie ihren Sohn Archie (19) gerettet haben.  © Screenshot: facebook.com/zoe.pilliner

Bergrettung suchte vermisste Wanderin, als Teenager abstürzte

Laut einem Bericht des britischen "Mirror" war das Bergrettungsteam zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Suche nach einer vermissten Frau, die sich im Rahmen einer Busreise in der Schlucht aufgehalten haben soll.

Nach einer kurzen Unterbrechung, in der die Bergwacht das Leben des 19-Jährigen rettete, konnte auch die vermisste Frau wieder wohlbehalten aufgefunden werden.

