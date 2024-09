Neue Gebühr für Großbritannien-Urlauber: So viel kostet die Einreise

Großbritannien - Schon bald müssen Reisende blechen, wenn sie nach Großbritannien wollen. In nächster Zeit werden nach und nach Länder folgen, die von den neuen Regelungen betroffen sind. Auch Europäer müssen dann bezahlen.

Jeder, der eine Genehmigung für die Einreise braucht, kann sie über eine App erhalten. © 123RF/boarding1now

Das elektronische Reisegenehmigungssystem (ETA), das erstmals für Leute aus Katar eingeführt wurde, soll in den nächsten Jahren auf Staatsangehörige weiterer Länder ausgeweitet werden, wie "CNN" berichtete.

Die fällige Gebühr von circa zwölf Euro wird dann ausnahmslos für jeden Reisenden gelten, der weder ein Visum noch die Erlaubnis zum Leben, Arbeiten oder Studieren besitzt - auch Kinder und Babys.

Einmal erworben gilt die Genehmigung für zwei Jahre, in denen man nach Belieben in das Land kommen und dieses verlassen kann, heißt es in einer Erklärung des Innenministeriums.

Es gibt dennoch Einschränkungen: Nach einem Aufenthalt von bis zu sechs Monaten oder bei Ablauf des Reisepasses verfällt sie.

Im November soll die neue Regel zunächst für Bürger der USA gelten, Anfang nächsten Jahres dann auch für die Europäer.