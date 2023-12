Nichts für Warmduscher! Diese eiskalte Tradition gibt es schon seit 1864

London (England) - Im Londoner Hyde Park steigt jedes Jahr am 25. Dezember ein großes Spektakel. Aber Achtung: Die Veranstaltung ist nichts für Warmduscher!

Auf den Gewinner wartet am Ende ein silberner Pokal. Der Rest muss mit einem warmen Getränk und etwas Süßem leben und damit wieder zu Kräften kommen.

Das "Peter Pan Christmas Day Race" ist eine Londoner Tradition. Ohne Neoprenanzüge geht es für die Teilnehmer ins kühle Nass. In diesem Jahr bei zwölf Grad Außen- und neun Grad Wassertemperatur.

Bunte Badekappen, Weihnachtsmützen und jede Menge Spaß. Wenn die Mitglieder des Serpentine Swimming Club am 1. Weihnachtstag ins Wasser steigen, ist für Stimmung gesorgt - im Wasser und an den Ufern des Serpentine Lake.

Das Schwimmen in den königlichen Gewässern Londons ist streng geregelt. Nur mit Genehmigung ist es erlaubt, einen Fuß in die Seen der städtischen Parks zu halten, die von der Organisation Royal Parks überwacht werden.

Mitglieder des Serpentine Swimming Club dürfen das ganze Jahr über baden gehen. Allerdings nur morgens in der Zeit von fünf Uhr bis 9.30 Uhr.