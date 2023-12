Herzlos! Obdachloser von McDonald's-Wachmann mit Wischwasser überschüttet!

Ein Security-Mitarbeiter von McDonald's überschüttete am vergangenen Samstag einen Obdachlosen in London mit Wischwasser. Die Tat ging auf X/Twitter viral.

Von Dana-Jane Kruse

London (Großbritannien) - Ein Security-Mitarbeiter der Fastfood-Kette McDonald's nahm das Loswerden eines unerwünschten Obdachlosen vor dem Restaurant am vergangenen Samstag in London in die eigenen Hände. Er übergoss ihn und seine Habseligkeiten mit Wischwasser - mitten im Dezember bei einstelligen Temperaturen.

Der obdachlose Aaron McCarthy (25) suchte nur einen Schlafplatz für die Nacht, als ihn ohne Vorwarnung Wischwasser traf. © Bildmontage/Screenshots: X/Twitter/Damon Evans Das Video der herzlosen Tat machte schnell in den sozialen Medien die Runde. Damon Evans, der den Vorfall aufnahm, fragte McDonald's via X/Twitter: "Halten Sie es für akzeptabel, dass Ihre Mitarbeiter mitten im Winter (oder zu jeder anderen Jahreszeit) die Schlafsäcke von Obdachlosen einweichen? Ekelhaftes Verhalten. Er war nicht einmal außerhalb Ihres Geländes." Der Vorfall ereignete sich in der Victoria Street in London, wie die Zeitung The Mirror berichtete. Dort, wo andere gerade ihrem Weihnachts-Shopping nachgingen, kümmerte sich Aaron McCarthy (25) nur um einen Ort, an dem er die Nacht verbringen konnte: vor einer Bankfiliale, neben einem McDonald's. "Es gab keinen Grund für diesen Sicherheitsmann, Wasser auf meinen Schlafsack zu schütten", erklärte Aaron gegenüber britischen Medien, "Es gab mir das Gefühl, niemand zu sein, nichts." Großbritannien Dirigent entdeckt musikalische Fragmente in KZ Auschwitz, nun werden sie aufgeführt McDonald's hat sich bereits für den Vorfall entschuldigt und betonte, dass es sich bei dem Wachmann um eine "externe Sicherheitskraft" gehandelt habe, die "dauerhaft entfernt" wurde.

Bereits vor Ort ergriffen einige Passanten Partei für den durchnässten Obdachlosen. 8,7 Millionen Menschen haben das Video zusätzlich auf X/Twitter gesehen, die meisten ähnlich schockiert von dem Verhalten des Wachmannes.

Aaron McCarthy gab an, keine Drogen zu nehmen und sich das Leben auf der Straße nicht ausgesucht zu haben

"Es war widerlich. Ich musste gehen, weil es so stressig war, und ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen, weil mein Bettzeug völlig durchnässt war", sagte Aaron, "Man kann immer noch das Bleichmittel auf meiner Decke riechen."



McDonald's sucht den Obdachlosen persönlich auf und entschuldigt sich