Rennpferd wirft Jockey ab und macht sich aus dem Staub

Prestonpans - Am vergangen Montag wurde die Musselburgh Rennbahn nahe der schottischen Stadt Prestonpans zum Schauplatz eines Pferderennens, doch das sollte nicht das einzige bleiben, was die Bewohner in Aufruhr versetzte. Das zehnjährige Rennpferd Rufio entschied - noch während seines Rennens -, dass es viel mehr Lust auf einen Bummel durch die Stadt hatte.