Rührende Abschiedsworte: Achtjähriger stirbt nach tragischem Jagdunfall!

Die Eltern von Jay Cartmell (†8) nahmen mit bewegenden Worten Abschied von ihrem Sohn. © Screenshot/Facebook/Cumbria Police

Der Junge wurde vor gut einer Woche auf einem abgelegenen Hügel in England in Kopf und Gesicht geschossen.

Rettungskräfte waren schnell zur Stelle. Jay wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, doch er erlag in der darauffolgenden Nacht seinen Verletzungen.

Wie The Sun berichtet, wurde ein etwa 60-jähriger Mann in der Nähe des Tatorts festgenommen, zunächst wegen des Verdachts auf Körperverletzung und später wegen Totschlags durch grobe Fahrlässigkeit. Inzwischen wurde er gegen Kaution freigelassen.

"Wir sind zutiefst betrübt über den Tod unseres perfekten kleinen Jungen. Er war liebevoll, freundlich und voller Schalk, der beste Junge, den man sich wünschen kann, und die dritte Ecke unseres schönen Familiendreiecks", sagten seine Eltern.