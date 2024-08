14.08.2024 21:00 Schockierende Details! Mann verteilt über 50 tote Tiere vor Geschäft

Ein Mann in England ist angeklagt worden, weil er Dutzende tote Tiere in einem idyllischen Dorf in Südengland abgeladen haben soll.

Broughton - Ein Mann in England ist angeklagt worden, weil er Dutzende tote Tiere in einem idyllischen Dorf in Südengland abgeladen haben soll. Die Polizei ermittelt in der Angelegenheit. (Symbolbild) © 123rf/robertvanthoenderdaal Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, wurden vor einem Laden in der Ortschaft Broughton unter anderem die Kadaver von 50 Feldhasen, einem Falken und einer Schleiereule gefunden. Die Anklage gegen den 37-Jährigen laute auf Besitz von Wildvögeln und Sachbeschädigung, hieß es in der Meldung weiter. Der Vorfall ereignete sich bereits Mitte März. Der Strafprozess soll am 10. September vor einem Gericht in Southampton beginnen. Zu den Einzelheiten des Falls ist nur wenig bekannt. Einem Bericht des Senders Sky News zufolge hatte sich den Mitarbeitern des Gemeinde-Ladens eine grausige Szene geboten. Die Hasen-Kadaver waren demnach vor dem Laden verstreut und die Vögel sollen auf Türklinken aufgespießt worden sein.

