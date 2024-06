Teenager stürzt über Klippe und kommt mit dem Schrecken davon!

England - Bei einem Schulausflug zu den Old Harry Rocks in England stürzte ein Schüler von einer Klippe und verletzte sich.

An den Old Harry Rocks in England stürzte der 15-Jährige in die Tiefe. (Symbolbild) © 123rf/ wirestock

Als ein Mitschüler ein Foto von dem 15-Jährigen machen wollte, stürzte er in die Tiefe, berichtet The Sun.

Er landete auf dem Kiesstrand. Mehrere Rettungsteams wurden zur Unfallstelle alarmiert.

Doch der Junge erlitt nur eine kleine Schnittwunde am Kopf und einige Kratzer am Rücken. Die Küstenwache nannte es ein "Wunder", dass er bei dem Sturz am Donnerstag nicht ernsthaft verletzt wurde.

"Die Schüler wurden angewiesen, sich nicht in der Nähe des Klippenrandes aufzuhalten (...) ein Junge wollte, dass sein Freund ein Foto in der Nähe des Klippenrandes macht (...) und dann sagten seine Freunde, sie hätten gesehen, wie er 'über die Kante verschwand'", so die Küstenwache.