Heftige Luftverschmutzung in Millionen-Metropole: Nun folgen drastische Maßnahmen

Neu-Delhi, die Hauptstadt Indiens, liegt derzeit unter dichtem Smog verborgen. © Mukhtar Khan/AP/dpa

Grund für die derzeitige starke Luftverschmutzung im Norden Indiens ist das Verbrennen von Ernterückständen auf den landwirtschaftlichen Flächen.

Im Zusammenspiel mit den geringen Temperaturen verbleibt der Rauch so in der Luft. Dieser wird weiter in die Städte getrieben, wo die Autoabgase nur noch weiter zur schlechten Luftqualität beitragen.

Die Sichtverhältnisse in der 33-Millionen-Einwohner-Stadt sind so schlecht, dass Airlines bereits vor Verspätungen bei Flügen warnen, so ABC News.

Mittlerweile soll der Grad der Verschmutzung 50 Mal höher sein als der empfohlene Sicherheitswert der Weltgesundheitsorganisation. Doch in den kommenden Tagen soll die Luftqualität noch weiter abnehmen.

So setzten Behörden am heutigen Montag Stufe 4 eines Aktionsplanes in Kraft, der strengere Beschränkungen beinhaltet.