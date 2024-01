10.01.2024 12:55 Hier fliegt ein Lithium-Akku in die Luft: Laden für E-Bikes brennt lichterloh

In einem Laden für E-Bikes in New York explodierte ein Lithium-Ionen-Akku.

Von Marcus Scholz

New York (USA) - Elektroroller lösen langsam, aber sicher benzinbetriebene Mopeds ab. Aber aus einem harmlosen Zweirad kann schnell ein echtes Geschoss werden. Binnen weniger Sekunden stand das Geschäft in Flammen. © Screenshot/X/@FDNY Das New York City Fire Department (FDNY) hat auf X (vormals Twitter) ein spektakuläres Video veröffentlicht. Die Bilder zeigen, wie ein Lithium-Ionen-Akku in einem Moped-Laden in die Luft fliegt. Anfangs waberten seichte Rauchschwaden aus der Batterie. Innerhalb weniger Sekunden wurde daraus schwarzer Qualm, dann explodierte der Akku und Funken sprühten. So, als hätte jemand ein zünftiges Feuerwerk gezündet. Aus aller Welt "Mir ist das Licht ausgegangen": Mann wird vor laufender Kamera von Blitz getroffen Das Geschäft wurde in ein gleißendes Licht gehüllt und war danach komplett vernebelt. Zweieinhalb Minuten später habe der Laden in Flammen gestanden, so FDNY. Mieter hörte drei laute Knallgeräusche Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein Mieter direkt über dem Laden drei laute Knallgeräusche gehört und Rauch gerochen. Als er nach unten ging und einen Blick in den Shop warf, sah er das Fiasko und wählte den Notruf. Verletzte habe es keine gegeben, der Brand wurde gelöscht.

Titelfoto: Screenshot/X/@FDNY