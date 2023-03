Hochgefährliches Marburg-Virus: Zahl der Todesopfer steigt an

In der Republik Äquatorialguinea ist die Zahl der Todesopfer durch das hochgefährliche Marburg-Virus nach Angaben der WHO auf 20 gestiegen.

Die WHO will eine "großflächige Epidemie" durch das Marburg-Virus verhindern. © Florence PANOUSSIAN / AFP Seit Bekanntwerden der ersten Todesfälle am 7. Januar gebe es nun "20 Verdachtsfälle und 20 Todesfälle" in dem zentralafrikanischen Land, teilte die WHO in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit. "Verstärkte Gegenmaßnahmen" seien dringend erforderlich, um eine "großflächige Epidemie und weitere Verluste von Menschenleben" zu verhindern. In Äquatorialguinea hat sich das Virus, das innere Blutungen, hohes Fieber und Organversagen verursacht, nach Angaben der WHO mittlerweile von der Provinz Kié-Ntem auf das wirtschaftliche Zentrum Bata und drei der vier Provinzen des kleinen Landes ausgebreitet, das an Kamerun und Gabun grenzt. Somit waren die von der WHO unterstützen Maßnahmen der Gesundheitsbehörden zur Eindämmung des Virus in Äquatorialguinea des Landes zunächst nicht erfolgreich. Das ostafrikanische Tansania meldete am Dienstag ebenfalls einen Ausbruch der Krankheit mit fünf Toten.

Marburg-Virus ist laut der WHO ähnlich tödlich wie Ebola