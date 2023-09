Horror im Himalaya: Deutscher Tourist plötzlich krank - nächster Ort 75 Kilometer entfernt

Der Deutsche Tourist wurde aus großer Not gerettet. © Twitter/ADGP Ladakh Police

Notfall im Hochgebirge.

Der Tourist aus Deutschland wollte die spektakuläre Bergwelt rund um den Hochgebirgs-See Tso Moriri in der indischen Region Ladakh - auch bekannt als Klein-Tibet - solo erkunden. Zehn Tage lang wollte er in der abgelegenen Gegend unterwegs sein - kaum ein Mensch lebt da.

Doch am fünften Tag wurde der Extrem-Wanderer krank, berichtet der Sender "IndiaTV". Was folgte, war eine dramatische Rettungsaktion von Polizei und Rangern.

Nun wurde bekannt: Der Deutsche, dessen Name von den lokalen Behörden mit Mister Cristo angegeben wurde, sei in Sicherheit und wohlauf. Das teilte die lokale Polizei am heutigen Sonntag auf X, vormals Twitter, mit.