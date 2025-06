Im Alter von 28 Jahren: Pornostar Kylie Page tot aufgefunden

Los Angeles - Große Trauer um Kylie Page. Die bekannte Erotik -Darstellerin wurde tot in ihrem Haus in Los Angeles gefunden.

Kylie Page (†28) wirkte in über 200 Szenen bei namhaften Studios mit. © Montage: Instagram/therealkyliepagex

In der Welt der Erwachsen-Unterhaltung gehörte sie zu den bekanntesten Gesichtern. Nun müssen Freunde, Fans und Follower Abschied nehmen.

Die gefeierte Darstellerin ist im Alter von 28 Jahren verstorben, wie aus Dokumenten des zuständigen Gerichtsmediziners hervorgeht.

Demnach verstarb die gefeierte Entertainerin am Mittwoch in ihrem Haus in Los Angeles. Die Todesursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2016 wirkte Kylie Page in über 200 Szenen mit. Darunter viele Drehs für namhafte Studios wie Brazzers und Vixen Media Group.