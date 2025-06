Vater schließt Sohn (7) bei brütender Hitze im Auto ein: Begründung macht Polizei fassungslos

Alles in Kürze

Bratislava (Slowakei) - Ein Vater hat in der Slowakei sein siebenjähriges Kind im heißen Auto auf einem Supermarktparkplatz zurückgelassen. Das teilte die Stadtpolizei Nitra am Freitag auf ihrer Facebook-Seite mit. Polizisten befreiten den Jungen, nachdem Passanten auf seine verzweifelten Hilferufe aufmerksam geworden waren.