Immer mehr Tote durch Flammen-Tragödie in Wohn-Komplex

Noch immer werden mehr als 40 Menschen vermisst. Die Suche nach weiteren Leichen in den ausgebrannten Türmen gestaltet sich als schwierig.

Von Fabian Kretschmer

Hongkong - Nach dem Großbrand in einem Wohnkomplex in Hongkong ist die Zahl der Todesopfer auf 146 gestiegen.

Menschen legen Blumen für die Opfer des tödlichen Brandes im Wang Fuk Court nieder.
Menschen legen Blumen für die Opfer des tödlichen Brandes im Wang Fuk Court nieder.  © Chan Long Hei/AP/dpa

Zudem gelten nach wie vor mehr als 40 Menschen als vermisst, teilte die Polizei in einer im öffentlich-rechtlichen Rundfunksender RTHK ausgestrahlten Pressekonferenz mit.

Insofern könne man nicht ausschließen, dass die Todeszahl noch weiter steigt, hieß es weiter. 79 Menschen wurden durch das Feuer verletzt.

Die Einsatzkräfte haben mittlerweile vier der sieben niedergebrannten Wohntürme durchsucht. Dabei erschweren vor allem die schlechten Sichtverhältnisse die Arbeit, teilte die Polizei mit.

Die Arbeiten vor Ort dauern an. Rettungskräfte tragen etwas, das wie ein Leichensack aussieht, vom Ort des tödlichen Brandes im Wang Fuk Court.
Die Arbeiten vor Ort dauern an. Rettungskräfte tragen etwas, das wie ein Leichensack aussieht, vom Ort des tödlichen Brandes im Wang Fuk Court.  © Ng Han Guan/AP/dpa
Das Feuer brach vor wenigen Tagen in einer Wohnsiedlung im Stadtteil Tai Po aus. (Archivfoto)
Das Feuer brach vor wenigen Tagen in einer Wohnsiedlung im Stadtteil Tai Po aus. (Archivfoto)  © Chan Long Hei/AP/dpa

Die Wohnungen seien aufgrund der Verwüstungen durch die Flammen extrem dunkel. Die Durchsuchung der verbliebenen Wohntürme könne potenziell noch mehrere Wochen andauern.

