Feuerkatastrophe in Hongkong: Opferzahl steigt auf 128

Angehörige in Hongkong bangen nach dem Großband in einem Wohnkomplex weiter um das Schicksal vieler vermisster Bewohner.

Von Johannes Neudecker Hongkong - Nach dem Großbrand in einem Wohnkomplex in Hongkong ist die Zahl der Todesopfer auf 128 gestiegen. 108 davon seien bereits aus den betroffenen Hochhäusern geborgen worden, sagte Sicherheitssekretär Chris Tang. Vier Menschen waren im Krankenhaus gestorben. Die übrigen 16 Leichen befänden sich noch in den Gebäuden, erklärte Tang.

Am Mittwoch brach in einem Wohnkomplex in Hongkong ein verheerendes Feuer aus. © Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa Weitere Leichenfunde konnten die Behörden bisher nicht ausschließen. Immer noch gelten 200 Menschen als vermisst, wobei darunter auch weiterhin nicht identifizierte Leichen sind, wie es weiter hieß. 79 Menschen galten weiter als verletzt. Unter den Verletzten waren auch einige Feuerwehrleute. Ein 37 Jahre alter Feuerwehrmann war bei dem Einsatz ums Leben gekommen. Es ist die tödlichste Feuerkatastrophe in der chinesischen Sonderverwaltungsregion seit Jahrzehnten. Warum die Flammen am Mittwoch an einem der Gebäude ausbrachen, wird noch untersucht. Tang erklärte, die Untersuchung könnte sich noch über Wochen ziehen. Unglück Ursache für Brückeneinsturz enthüllt: Lag alles nur an einem losen Kabel? Das Feuer hatte sich schnell ausgebreitet und griff auf umliegende Wohnblöcke der Anlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po über.

Flammen in Wohnkomplex in Hongkong nach fast 48 Stunden gelöscht

Bei dem Großbrand kamen über 100 Menschen ums Leben. © Chan Long Hei/AP/dpa Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Feueralarm in den Gebäuden nicht ordnungsgemäß funktioniert. Darüber hatten laut der "South China Morning Post" auch überlebende Bewohner der Feuerkatastrophe berichtet. Mittlerweile hat die Feuerwehr die Flammen nach fast 48 Stunden gelöscht. Die Gebäude sollen nun abkühlen, ehe Experten sie auf ihre Stabilität untersuchen können. Zuvor liefen die Bergungsarbeiten die Nacht über bis in Tag hinein weiter. Auf der Suche nach Vermissten durchkämmten die Einsatzkräfte die Wohnungen in den Gebäuden. Den Behörden zufolge fanden die Rettungskräfte die meisten Toten in zwei der insgesamt sieben betroffenen Wohnblöcke. Unglück Traurige Gewissheit am Geierswalder See: 63-Jähriger nach Bootunglück tot aufgefunden Am Vormittag (Ortszeit) stellte die Feuerwehr schließlich die Löscharbeiten über ihre Drehleitern ein, wie in Live-Übertragungen zu sehen war, und beendete ihre Such- und Rettungsarbeiten. An den mehr als 30 Stockwerke hohen Wohntürmen liefen Renovierungsarbeiten, weshalb die Gebäude mit Baugerüsten aus Bambus eingefasst waren. Die Behörden ermitteln gegen drei Männer einer Baufirma wegen fahrlässiger Tötung. Im Fokus der Untersuchung stehen auch Materialien, die bei den Arbeiten verwendet wurden, weil sie möglicherweise gegen Brandschutzbestimmungen verstießen.

Bambusgerüste sollen ersetzt werden