Bei Urlaubern beliebter Nachtclub geht in Flammen auf: Mindestens 25 Todesopfer

Arpora (Indien) - Tragische Nacht im Westen Indiens : In einem Club in der Region Goa brach ein Feuer aus, bei dem mindestens 25 Menschen starben - darunter auch "drei bis vier" Touristen. Premierminister Narendra Modi (75) bekundete "tiefe Trauer" über den Brand.

Der Nachtclub "Birch" war am Morgen nur noch eine Ruine. © AFP

Wie der Regierungschef des Bundesstaats Goa - Pramod Sawant (52) - bei X mitteilte, habe der "Großbrand" 25 Menschenleben gekostet. Es sei ein "sehr schmerzhafter Tag" für alle Menschen in Goa.

Die Nachrichtenplattform News 18 berichtete, dass eine Zylinderexplosion in der Nacht auf Sonntag den Brand im bei Urlaubern beliebten Nachtclub "Birch" in Arpora ausgelöst habe.

Die Umstände scheinen aber noch nicht abschließend geklärt zu sein. Zunächst hieß es laut AFP, dass eine "Feuershow" stattgefunden habe, bei der Bauelemente aus Holz in Flammen aufgingen. Auch von einem Gasleck war an anderer Stelle die Rede.

"Die meisten Toten waren Küchenmitarbeiter des Clubs, darunter drei Frauen", berichtete Sawant. Es seien auch "drei bis vier Touristen" unter den Toten. Laut Polizei handelt es sich gar "bei vier von ihnen nachweislich um Touristen, 14 waren Mitarbeiter und die Identität von sieben Personen ist noch nicht geklärt".

"Ich war vor dem Club, als ich Schreie hörte. Zuerst verstand ich nicht, was los war", berichtete ein Augenzeuge der BBC. "Es wurde klar, dass ein Großbrand ausgebrochen war. Niemand konnte viel tun. Die Szenen waren einfach nur entsetzlich."