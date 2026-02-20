 950

Flammen-Fiasko: Mann zündet sich beim Tanken Zigarette an

Nicht ohne Grund ist das Rauchen in der Nähe von Zapfsäulen verboten. Zwei Männer in Indien müssen sich vor der Polizei verantworten.

Von Christian Beck

Raipur (Indien) - Eine wirklich dumme Idee: In der indischen Stadt Raipur hat ein Raucher, weil er nicht auf seine Zigarette an der Zapfsäule verzichten wollte, fast eine Tankstelle in die Luft gejagt!

Ein Mann raucht im indischen Raipur direkt neben einem Motorrad, welches gerade aufgetankt wird.
Ein Mann raucht im indischen Raipur direkt neben einem Motorrad, welches gerade aufgetankt wird.  © Screenshot/X/Police Commissionerate Raipur

Nach Bericht der Hindustan Times nahm die Polizei nach dem Vorfall am Mittwochabend, gegen 19.40 Uhr (Ortszeit), zwei Männer fest.

"Wer mit dem Gesetz spielt, landet im Gefängnis", schrieben Behörden kürzlich in einem Beitrag in den sozialen Medien samt Überwachungsaufnahmen des brandgefährlichen Vorfalls.

Offenbar hielten die zwei Männer mit einem Motorrad an einer Tankstelle im Stadtteil Urla. In dem geteilten Video ist zu sehen, wie einer der Männer sich direkt neben dem Motorrad und tankenden Angestellten eine Zigarette anzündet.

Kurz darauf legte der Raucher sein Feuerzeug offenbar in die Nähe des Einfüllstutzens - sofort schossen Flammen empor!

Sein Feuerzeug war letztendlich der direkte Auslöser für den Brand.
Sein Feuerzeug war letztendlich der direkte Auslöser für den Brand.  © Screenshot/X/Police Commissionerate Raipur
Plötzlich brannte das ganze Motorrad!
Plötzlich brannte das ganze Motorrad!  © Screenshot/X/Police Commissionerate Raipur

Der noch auf dem Motorrad sitzende Mann sprang vom Bike, der Tankwart ließ den Zapfschlauch fallen. Brennender Kraftstoff spritzte umher!

Einen Bericht über Verletzte gab es nicht. Jetzt müssen sich der Raucher und sein Mitfahrer jedoch vor dem Gesetz verantworten.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/X/Police Commissionerate Raipur

