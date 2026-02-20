Flammen-Fiasko: Mann zündet sich beim Tanken Zigarette an
Raipur (Indien) - Eine wirklich dumme Idee: In der indischen Stadt Raipur hat ein Raucher, weil er nicht auf seine Zigarette an der Zapfsäule verzichten wollte, fast eine Tankstelle in die Luft gejagt!
Nach Bericht der Hindustan Times nahm die Polizei nach dem Vorfall am Mittwochabend, gegen 19.40 Uhr (Ortszeit), zwei Männer fest.
"Wer mit dem Gesetz spielt, landet im Gefängnis", schrieben Behörden kürzlich in einem Beitrag in den sozialen Medien samt Überwachungsaufnahmen des brandgefährlichen Vorfalls.
Offenbar hielten die zwei Männer mit einem Motorrad an einer Tankstelle im Stadtteil Urla. In dem geteilten Video ist zu sehen, wie einer der Männer sich direkt neben dem Motorrad und tankenden Angestellten eine Zigarette anzündet.
Kurz darauf legte der Raucher sein Feuerzeug offenbar in die Nähe des Einfüllstutzens - sofort schossen Flammen empor!
Der noch auf dem Motorrad sitzende Mann sprang vom Bike, der Tankwart ließ den Zapfschlauch fallen. Brennender Kraftstoff spritzte umher!
Einen Bericht über Verletzte gab es nicht. Jetzt müssen sich der Raucher und sein Mitfahrer jedoch vor dem Gesetz verantworten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/X/Police Commissionerate Raipur