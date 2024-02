Ehemann glaubt, seine Frau ist tot: Kurz vor der Einäscherung dann der Schock

Indien - Was muss das für ein Schock gewesen sein: Kurz vor der Einäscherung stellte sich heraus, dass eine vermeintlich tote Frau doch noch nicht das Zeitliche gesegnet hatte.

In Indien glaubten Angehörige, dass eine 52-Jährige tot sei. Doch sie irrten. (Symbolbild) © 123RF/helloitsme

So passiert in Berhampur, einer Stadt im Osten Indiens.

Bujji Aamma (52) erlitt bei einem Brand am 1. Februar schwere Verbrennungen am Körper. Nach einem Aufenthalt im Krankenhaus kehrte sie nach Hause zurück, wie "Times of India" berichtete.

Die finanzielle Lage der Familie ließ es nicht zu, dass die 52-Jährige noch länger in der Klinik blieb. Zu Hause allerdings ging es der Frau immer schlechter.

Ein paar Tage später schließlich öffnete Bujji Aamma ihre Augen nicht mehr und auch ihre Atmung schien weg zu sein. Für den Ehemann war klar: Die 52-Jährige ist gestorben. "Wir dachten, sie sei tot [...]." Also ließ er einen Leichenwagen kommen, der die Frau zur Einäscherungsstätte bringen sollte.

Dort angekommen dann der Schock: Denn kurz bevor die Inderin eingeäschert werden sollte, erwachte sie plötzlich.

Eine Anwohnerin, die die vermeintliche Leiche mit zum Krematorium begleitete, erzählte, dass Aamma plötzlich ihre Augen öffnete, "was uns schockierte".