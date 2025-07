Fahrer war eingeschlafen! Bus rast in Laster und geht in Flammen auf - 18 Menschen sterben

Deoghar (Indien) - Große Trauer in Indien. Bei einem fürchterlichen Verkehrsunfall im Osten des Landes sind am Dienstag 18 Menschen ums Leben gekommen. Ein voll besetzter Bus kollidierte mit einem Truck und wurde regelrecht zerfetzt. Auch der Busfahrer ist unter den Toten, er soll am Steuer eingeschlafen sein.