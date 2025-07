Verheerender Brand in Ferienunterkunft: Drei Menschen sterben, weitere werden vermisst

Montmoreau (Frankreich) - Bei einem Brand in einer Ferienunterkunft im Südwesten Frankreichs sind am Montag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Alles in Kürze

Am Montagmorgen brach in einer Ferienunterkunft im Südwesten Frankreichs ein verheerendes Feuer aus. © PHILIPPE LOPEZ / AFP

Wie die Behörden mitteilten, hatten in dem Haus in Montmoreau bei Angoulême Erwachsene mit Lernbehinderungen Urlaub gemacht. Insgesamt hielten sich demnach 14 Menschen im Alter von 20 bis 75 Jahren in dem Haus auf, neben den beiden Besitzern acht Urlauber und vier Betreuer.

Die Feuerwehr sei 20 Minuten nach dem Notruf am frühen Morgen vor Ort gewesen, sagte der stellvertretende Präfekt Jean-Charles Jobart.

Ein Mensch, der von den Einsatzkräften aus dem brennenden Haus geborgen wurde, starb an den Folgen einer Rauchvergiftung. In den Trümmern wurden später noch zwei weitere Leichen gefunden.

Zwei weitere Menschen werden vermisst, nach ihnen werde unter anderem mit Spürhunden gesucht. Die Behörden fürchten daher, dass die Opferzahl noch steigen könnte. Vier weitere der erwachsenen Teilnehmer an der Ferienaktion seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.