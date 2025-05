Sie kannten keine Gnade: 36-Jähriger von aufgebrachter Menschenmenge grausam gelyncht

Einsatzkröfte am Fundort der Leiche. © Screenshot: TV9Kannada

Sie kannten keine Gnade. Am vergangenen Sonntag kam es in der südindischen Stadt Mangaluru zu schrecklichen Szenen, berichtet "Times of India".

Der 36-jährige Mohammed Ashraf wollte am vergangenen Sonntag ein Cricketspiel anschauen. Dann schaukelte sich die Stimmung hoch. Angeblich soll der junge Muslim pro-pakistanische Parolen skandiert haben. Es kam zum Tumult, berichten Augenzeugen.

Eine aufgebrachte Menschenmenge fiel über den geistig-behinderten Mann her, schlug ihm ins Gesicht, dann verschleppten sie ihn in ein Waldstück. Was dann passierte ist nur schwer zu ertragen: Der Mob prügelte so lange auf Ashraf ein, bis er regungslos in einer Lache voller Blut liegenblieb. Dabei wurden die Killer von Umstehenden auch noch angefeuert.

Besonders schlimm: Drei Polizisten beobachteten das schreckliche Treiben, doch sie schritten nicht ein. Die Beamten wurden inzwischen vom Dienst suspendiert, berichtet die Nachrichtenagentur ANI.

Der halbtote Mann wurde am Nachmittag gefunden. Doch da war schon alles zu spät. Ashraf kam ins Krankenhaus und erlag dort seinen schweren Verletzungen.