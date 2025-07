Kleinkind (2) und Giftschlange liefern sich infernalisches Beiß-Duell - danach ist einer tot

Jedes Jahr sterben in Indien abertausende Menschen an den Folgen eines Schlangenbisses. Insbesondere in ländlichen Regionen ist ein solcher Biss besonders tödlich, weil der Weg zum nächsten Krankenhaus besonders weit ist. (Symbolfoto) © YE AUNG THU / AFP

Laut einem Bericht des indischen Nachrichtenportals "The Times of India" ereignete sich das schreckliche Aufeinandertreffen am vergangenen Freitagnachmittag in dem kleinen Ort Bankatwa im Nord-Osten des Landes - nahe der nepalesischen Landesgrenze.

Der Zweijährige spielte vor dem Haus seiner Familie, als er in einiger Entfernung ein seltsames Tier sah. Für ihn schien es wie ein langes Seil, was sich wie von Zauberhand von selbst bewegte. Doch hinter diesem scheinbar harmlosen Gegenstand verbarg sich ein echter Killer - eine Südasiatische Kobra, auch bekannt als Brillenschlange. Ein Biss von ihr reicht aus, um zehn ausgewachsene Menschen ins Jenseits zu befördern, je kleiner und leichter das Opfer ist, desto schneller wirkt auch das letale Toxin.

Doch der kleine Govinda wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, in welcher Gefahr er schwebte und warf neugierig einen kleinen Stein in die Richtung der Todes-Schlange. Diese setzte sofort zum Gegenangriff an, schlängelte auf den Jungen zu und vergrub ihre Fangzähne in den Arm des 2-Jährigen. Die Lage schien aussichtslos, doch noch ehe das Reptil die volle Dosis seines Gift-Cocktails injizieren konnte, biss der Junge das Tier zurück - und das mit sofortiger Wirkung.

"Als wir die Schlange am Arm des Jungen gesehen haben, ist jeder sofort zu ihm gerannt. Doch in der Zwischenzeit hat er die Schlange bereits gebissen, was sie sofort tötete", erzählte die Großmutter des Jungen in einem Interview mit der Zeitung.