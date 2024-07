Landarbeiter hat drückende Schulden: Plötzlich verändert sich sein Leben für immer

Der Mann hatte drückende Schulden. (Symbolbild) © 123RF/alexkoral

Der Fund seines Lebens.

Raju Gound aus dem zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh kann sein Glück noch immer nicht fassen.

Seit zehn Jahren sucht der neunfache Familienvater in aufgegebenen Diamantenminen nach Kostbarkeiten, bislang ohne nennenswerten Erfolg.

Das ist nun anders: Denn am Mittwoch machte Raju wohl den Fund seines Lebens, berichtet BBC. Denn plötzlich hielt der Landarbeiter, der nur vier Euro am Tag verdient, einen 19,22-Karat-Diamanten in der Hand. Geschätzter Wert: 8 Millionen Indische Rupien, umgerechnet 87.000 Euro.

Weil Raju das verlassene Diamantenfeld vom Staat für eine kleine Summe gepachtet hatte, kann ihm niemand den Fund streitig machen - er ist der rechtmäßige Finder und darf den Schatz behalten.