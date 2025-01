Neue Horror-Seuche ausgebrochen: 14 Personen sterben an unbekannter Krankheit

Was die Krankheit auslöst, ist noch völlig unklar. Gingen die Ärzte anfangs noch von einer Lebensmittelvergiftung aus, rückte später eine mögliche Virus-Infektion in den Fokus. "Wenn es eine Infektion oder Lebensmittelvergiftung gegeben hätte, wäre das ganze Dorf davon betroffen gewesen", sagte ein hochrangiger Beamter, der lieber anonym bleiben will, gegenüber der "Hindustan Times".

Behördenvertreter sprechen mit einer Patientin des örtlichen Krankenhauses. Es ist nicht bekannt, ob die Frau auch an der bisher unbekannten Krankheit erkrankt ist. © Facebook/District Administration Rajouri/DM Rajouri

Inzwischen sind Seuchen-Spezialisten der Regierung vor Ort eingetroffen, haben ihre Arbeit aufgenommen. Mehr als 12.000 Tests bei Betroffenen, Anwohnern und deren Habseligkeiten wurden durchgeführt.

Dabei konnten sogenannte Neurotoxine in den Proben der Verstorbenen festgestellt werden, berichtet die Zeitung "The New Indian Express" - kleine Partikel, die zu schweren Schäden an Hirn und Nerven führen.

Die Seuchen-Spezialisten gehen inzwischen dem Verdacht nach, dass ein Nervengift die Menschen krank gemacht haben könnte. Weitere Tests seien notwendig: Proben wurden zu den führenden Labors Indiens geschickt, umfangreichere Obduktionen angeordnet.

Inzwischen ermittelt auch die Polizei.