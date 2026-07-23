Proteste und Hungerstreik: "Kakerlaken"-Bewegung erhöht Druck auf Regierung

Neu-Delhi (Indien) - Sie formieren sich unter einem ungewöhnlichen Namen - und setzen nun sogar den Premierminister unter Druck: In Indien macht die sogenannte Kakerlaken-Bewegung auf Missstände im Bildungssystem aufmerksam.

Polizeikräfte setzen bei einem Protestmarsch in Patna Wasserwerfer gegen CJP-Aktivisten ein. © SACHIN KUMAR / AFP

Die Kakerlaken-Partei CJP ("Cockroach Janta Party") entstand im Mai 2026 als Reaktion auf eine Bemerkung des Richters Surya Kant (64). Dieser hatte arbeitslose Jugendliche als "Kakerlaken" und "Parasiten" bezeichnet.

In der bewussten Umdrehung dieses Verächtlichmachens griffen junge Aktivisten die Bezeichnung "Kakerlaken" für ihren viralen Protest auf.

Schon nach kurzer Zeit weitete sich die Unterstützung für die CJP auf andere Regionen im Land aus. Sogar Oppositionsparteien stellten sich hinter die Bewegung. Im Netz verbreitete sich der Hashtag #MainBhiCockroach ("Auch ich bin eine Kakerlake").

Die Jugendlichen fordern laut Bericht der Times of India unter anderem den Rücktritt von Bildungsminister Dharmendra Pradhan (57) und Reformen im Bildungswesen.

Pradhan soll ihrer Meinung nach die politische Verantwortung für einen Skandal um geleakte Dokumente einer Hochschul-Zugangsprüfung übernehmen. Mehr als zwei Millionen Studienanwärter mussten die Prüfung wiederholen, weil die Aufgaben vor dem ursprünglichen Termin bekannt geworden waren.

Auch Premierminister Narendra Modi (75) äußerte sich aufgrund des öffentlichen Drucks zu dem Skandal und kündigte zügige Strafverfahren an. Nichts sei wichtiger als das Wohlergehen und die Zukunft der Jugend Indiens, schrieb der Regierungschef auf X.