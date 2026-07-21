Pool-Drama am Urlaubshotspot: 60 Hotelgäste müssen ins Krankenhaus

Benahavís (Spanien) - Es sollte ein schöner Urlaub an der Costa del Sol werden - doch für mindestens 60 Gäste endete ein Besuch im Hotelpool am Sonntag im Krankenhaus.

Offenbar ist ein Defekt an der Pooltechnik schuld an den Vergiftungserscheinungen der Hotelgäste. (Symbolfoto) © 123rf/kirillvasilevcom

Wie Cadena SER Málaga berichtet, mussten Gäste - darunter Kinder und ältere Menschen - eines Hotels in Benahavís nahe Marbella wegen des Verdachts auf eine Gasvergiftung medizinisch behandelt werden. Ursache soll ein Defekt an der Pooltechnik gewesen sein.

Wie die Gesundheitsbehörde der Regionalregierung am Dienstag mitteilte, fiel die Steuerung für die Chlor- und pH-Wert-Regulierung aus, während offenbar weiterhin Gase freigesetzt wurden.

Mehrere Gäste entwickelten daraufhin Vergiftungserscheinungen.