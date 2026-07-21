Pool-Drama am Urlaubshotspot: 60 Hotelgäste müssen ins Krankenhaus
Benahavís (Spanien) - Es sollte ein schöner Urlaub an der Costa del Sol werden - doch für mindestens 60 Gäste endete ein Besuch im Hotelpool am Sonntag im Krankenhaus.
Wie Cadena SER Málaga berichtet, mussten Gäste - darunter Kinder und ältere Menschen - eines Hotels in Benahavís nahe Marbella wegen des Verdachts auf eine Gasvergiftung medizinisch behandelt werden. Ursache soll ein Defekt an der Pooltechnik gewesen sein.
Wie die Gesundheitsbehörde der Regionalregierung am Dienstag mitteilte, fiel die Steuerung für die Chlor- und pH-Wert-Regulierung aus, während offenbar weiterhin Gase freigesetzt wurden.
Mehrere Gäste entwickelten daraufhin Vergiftungserscheinungen.
Urlauber prüfen rechtliche Schritte
Mindestens 60 Menschen mussten daraufhin zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Nach Angaben der spanischen Zeitung konnten alle Betroffenen nach der Behandlung jedoch wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.
Die Poolanlage wurde nach dem Vorfall gesperrt und versiegelt. Die Behörden ermitteln. Einige Urlauber prüfen rechtliche Schritte gegen das Hotel.
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