Tiger geht auf 17-Jährigen los: Doch der wehrt sich und überlebt wie durch ein Wunder

Tiger schleichen sich von hinten an ihre Beute an. (Symbolbild) © 123rf/photocech

Ankit Kumar kann sein Glück wohl immer noch nicht fassen. Im November 2023 wurde der Schüler aus Ramnagar (Indien) zum Opfer einer brutalen Tiger-Attacke, berichtet aktuell "India Today".



Am Tag, der sein Leben wohl für immer veränderte, war Ankit mit seinen Schulfreunden auf dem Nachhauseweg. Doch dort lauerte der Tiger in einem Baum auf Beute.

Plötzlich stürzte sich die Großkatze von hinten auf Ankit, verbiss sich in seinen Nacken und war drauf und dran, ihm das Gesicht zu zerfetzten.



Doch der Schüler wehrte sich: Als der Tiger seinen Griff lockerte, gelang es Ankit, das Raubtier mit seiner rechten Hand an der Zunge zu packen. Die Großkatze zog sich zurück.

Obwohl er den Angriff überlebte, wurde der 17-Jährige im Gesicht, am Hals und an der Hand so schwer verletzt, dass er tagelang in der Intensivstation vom Manipal-Krankenhaus in Gurugram um sein Leben kämpfte.