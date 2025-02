Tragödie in Nationalpark: Deutscher (†77) von Elefanten aufgespießt

Tamil Nadu (Indien) - Ein Mann aus Deutschland ist während seines Urlaubs in Indien einem Elefanten auf der Straße begegnet. Als er das Tier sah, fuhr er weiter darauf zu, doch diese Entscheidung sollte ihn das Leben kosten.

Eigentlich sind Elefanten friedliche Tiere, doch wenn sie sich bedroht fühlen, können sie auch Menschen töten. © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die indische Zeitung "The New Indian Express" berichtet, ereignete sich der schreckliche Vorfall am gestrigen Dienstagabend gegen 18 Uhr Ortszeit.

Ein 77-jähriger Tourist aus Deutschland fuhr gegen 18 Uhr mit seinem Motorrad durch das "Anamalai Tiger Reserve", einen Nationalpark im Süden von Indien.

Der Verkehr vor ihm geriet plötzlich ins Stocken. Grund dafür war ein Elefantenbulle, der sich auf die asphaltierte Strecke verirrt hatte. Solche Zwischenfälle sind in indischen Nationalparks keine Seltenheit und normalerweise muss man einfach geduldig darauf warten, bis die grauen Riesen wieder zurück ins Dickicht verschwinden.

Doch Mickel hatte andere Pläne. Er missachtete die anderen Autos und fuhr an ihnen vorbei - weiter auf das Tier zu.