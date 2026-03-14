Wildes Tier stürmt Hubschrauberlandeplatz: Polizist sprintet los

Begusarai (Indien) - Hoher Besuch hatte sich angekündigt, dann brauchten die Polizisten schnelle Beine. Alles war für die Stippvisite von Nitish Kumar (75), Ministerpräsident im indischen Bihar, vorbereitet. Plötzlich rannte ein wildes Tier auf das abgesperrte Gelände.

Der Bulle schert sich einen Teufel um die Sicherheitsvorkehrungen, sodass die Sicherheitsleute das Weite suchen. © X Screenshot, Saching Gupta

Den Vorfall auf einem Hubschrauberlandeplatz dokumentiert ein Video auf X.

Plötzlich stürmt ein Bulle auf das eigentlich abgesperrte Terrain. Mehrere Polizisten zerstreuen sich in verschiedene Richtungen.

Ein Polizist tritt im wahrsten Sinne die Flucht nach vorn an und flüchtet so schnell, wie man einen Polizeibeamten wohl noch nie hat rennen sehen.

Das Nachrichtenmagazin News18 berichtet, dass das Areal von Bambusbarrikaden umgeben und der Zutritt auf autorisiertes Personal beschränkt war, doch das interessierte den Rammbock herzlich wenig.

Obwohl das Tier kurzzeitig Chaos auslöste, kamen die Beteiligten glimpflich davon. Kein Mensch wurde verletzt.