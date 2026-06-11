Brutale Rache auf den Straßen: Maskierte machen Jagd auf Unschuldige

Belfast (Nordirland) - Belfast brennt, die Angst regiert! Nach einer brutalen Messerattacke schlägt die Wut in den Straßen von Nordirland in blanke Gewalt um. Menschen werden sogar aus ihren Häusern vertrieben. Jetzt musste die Polizei sogar Wasserwerfer einsetzen, um den wütenden ausländerfeindlichen Mob zu stoppen.

Mit Wasserwerfern und riesigem Polizeiaufgebot kämpfen die Polizisten gegen die Ausschreitungen an. © picture alliance/dpa/AP | Peter Morrison

Es ist die zweite Nacht in Folge im absoluten Ausnahmezustand. Am "Sandyknowes-Roundabout" nordwestlich von Belfast eskalierte die Situation völlig.

Maskierte Gestalten rissen Zäune ein, warfen mit Molotowcocktails und zündeten Barrikaden sowie ein Behördenfahrzeug an – ihr Ziel war offenbar ein Hotel für Asylsuchende.

Der öffentliche Nahverkehr wurde komplett lahmgelegt, Geschäfte verrammelten mitten am Tag ihre Türen und ausländische Pflegekräfte wurden auf dem Weg zur Arbeit von Maskierten bedroht.

Besonders erschütternd: Weil der Mob gezielt Jagd auf Migranten machte und von Tür zu Tür zog, verloren laut BBC-Berichten 27 unschuldige Menschen ihr Zuhause – darunter ein gerade einmal zwei Monate altes Baby, das von der Polizei gerettet werden musste.