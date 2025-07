Inferno wütet auf Fähre: Viele Tote befürchtet

Manado (Indonesien) - Auf der Fähre KM "Barcelona V" ist ein großes Feuer ausgebrochen. 280 Menschen waren an Bord, nicht alle konnten sich retten.

Alles in Kürze

Nach allem was bekannt ist, brach das Feuer gegen 13.30 Uhr auf dem dritten Deck aus und breitete sich rasend schnell aus, berichtet das Portal Kompas.id . Die Passagiere verließen daraufhin das Schiff, viele sprangen ins Wasser, wurden von herbeigeeilten Schiffen gerettet.

Dramatische Szenen vor der Küste Indonesiens. Am Sonntagmittag (Ortszeit) kam es auf der Fähre KM "Barcelona V" zu einem Großbrand. Flammen schlagen aus dem Schiff, schwarzer Rauch steigt zum Himmel auf.

Passagier Abdul Rahman Agu hat das Unglück im Livestream geteilt. © Montage: Facebook/Abdul Rahman Agu

Passagier Abdul Rahman Agu hat das Unglück überlebt. Videos, die er bei Facebook hochgeladen hat, zeigen dramatische Szenen. Eine zeigt, wie er sich aus der Kabine rettet, da wüten die Flammen bereits im Treppenhaus. "Hilfe, die KM Barcelona V brennt. Es sind noch viele Menschen an Bord", sagt der Passagier und fügt an: "Wir brennen auf See … wir brauchen Hilfe … schnell …"

Als er im Wasser ist, fängt der Überlebende an, den Vorfall live zu streamen. Dutzende Menschen versuchen zu diesem Zeitpunkt noch, das Schiff zu verlassen. Passagiere in Schwimmwesten treiben im Wasser. Im Hintergrund ist Weinen zu vernehmen. Der Streamer hält ein Kleinkind auf seinen Armen. Später werden die Menschen von einem Fischerboot gerettet.

Wie es zum Unglück nahe der Insel Talise kommen konnte, ist zur Stunde noch völlig unklar. Die KM "Barcelona V" gilt als vergleichsweise modern, ist 67 Meter lang und hat Platz für bis zu 600 Passagiere. Die Fähre verkehrt zwischen dem Hafen von Manado auf Sulawesi und den Talaud-Inseln. Das Schiff ist in den Farben des FC Barcelona bemalt.

Der Einsatz dauert an.