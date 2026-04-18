Influencerin erhält spektakulären Heiratsantrag - wenig später ist sie tot

Sansibar (Tansania) - Es sollte ein Traumurlaub werden, doch er kostete sie das Leben: Der mysteriöse Tod von Influencerin Ashlee Jenae (†31) gibt den Ermittlern Rätsel auf.

Wie kam Ashlee Jenae (†31) ums Leben? © Montage: Screenshot/Instagram/ashleejenae

Auf ihrem Instagram-Profil schien die Welt von Ashlee Jenae nahezu perfekt.

Während einer Traumreise durch Afrika ging der Partner der Amerikanerin Anfang April vor ihr auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen, als das Paar gerade mit einem Löwen durch die Wildnis spazierte.

Nur einen Tag später feierte die Social-Media-Bekanntheit, der im Netz mehr als 150.000 Menschen folgen, ihren 31. Geburtstag auf einer Luxus-Lodge in Tansania, umgeben von Wildtieren und roten Rosenblättern.

Doch der Post zu ihrem Ehrentag sollte Ashlees letzter bleiben. Denn kurz darauf wurde die Frau aus Portland tot in einem Hotelzimmer auf Sansibar gefunden - angeblich soll sie sich das Leben genommen haben. Das zumindest behauptete ihr Verlobter Joe McCann kurz nach ihrem Ableben.

Wie das US-Promi-Portal TMZ berichtete, hätten Hotelmitarbeiter das frisch verlobte Paar nach einem heftigen Streit trennen müssen und in verschiedene Zimmer gebracht. Laut McCann sollen Angestellte dort später die Leiche seiner Freundin gefunden haben.

Die Behörden vor Ort werteten Ashlees Tod demnach als Suizid durch Erhängen. Das Umfeld der Frau hat allerdings starke Zweifel an dieser Version.