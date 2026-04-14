200 Kilometer bis nach Schweden! 14-jähriger Norweger mit geklautem Bus unterwegs

Oslo (Norwegen) - Ein 14-jähriger Norweger hat einen Linienbus aus einer Garage gestohlen und ist damit etwa 200 Kilometer weit bis nach Schweden gefahren. Das teilte die zuständige norwegische Polizei mit.

Mit einem geklauten Linienbus fuhr ein norwegischer Teenager (14) bis nach Schweden. (Symbolfoto) © 123RF / fotonen

Demnach hatte ein Transportunternehmen die Polizei am frühen Morgen kontaktiert, nachdem der Diebstahl bemerkt und der Bus dank Satellitenübertragung in Schweden geortet worden war.

Der Junge wurde den Angaben zufolge von der schwedischen Polizei in Gewahrsam genommen, Mitarbeiter des norwegischen Jugendamtes waren am Dienstagvormittag auf dem Weg nach Schweden, um ihn zu holen.

Wie Einsatzleiter Rune Isaksen dem Sender NRK sagte, war der Jugendliche allein unterwegs. Er habe sich demnach in Vestby, gut 40 Kilometer südlich von Oslo, hinters Lenkrad gesetzt und sei in Südwestschweden, nördlich von Göteborg, von den schwedischen Kollegen gestoppt worden.

Zu dem Motiv des 14-Jährigen gab es bislang noch keine Angaben.