Zu alt für freizügige Outfits? 54-Jährige wird wegen ihres Körpers beleidigt!

Lou Featherstone (54) hat für ihr Video viel Kritik geerntet. © Screenshot/Instagram/luinluland

Für die Influencerin steht Selbstliebe an erster Stelle. Doch nachdem sie ein Video auf Instagram gepostet hatte, in dem sie in einem knappen Body tanzte, hagelte es Kritik.

Wie die New York Post berichtete, erhielt sie zwar viel Zuspruch von ihren Fans, doch zahlreiche Kommentare waren negativ. "Zieh dir bitte Klamotten an, Eww!" oder "Jemand soll sie verhaften!", waren nur einige der Äußerungen.

In einem Interview sagte die 54-Jährige, das Schlimmste sei, dass die meisten negativen Kommentare von Frauen kommen. Sie betonte weiter, dass Mädchen aufhören müssen, sich gegenseitig fertigzumachen.