Internet ist in Aufruhr, als User realisieren, wo Schüler direkt nach Abschlussfeier hinfährt

Mykale Baker hatte vor wenigen Tagen seinen Abschluss an der "Mills Creek High School" in Dacula (Georgia, USA) gemacht. Doch statt sich seinen feiernden Freunden anzuschließen, machte sich der 18-Jährige nur wenige Stunden nach diesem bedeutenden Moment in seinem jungen Leben direkt auf den Weg zu einer Burger-King-Filiale, wo er seine nächtliche Schicht antrat.

Dank einer aufmerksamen Kundin ging die Geschichte um den 18-Jährigen viral und es kamen Tausende Dollar an Spenden zusammen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/mariabonita528

Es dauerte nur wenige Stunden und ihr Beitrag ging viral. Aus diesem Grund entschied sich Maria Mendoza dazu, eine Spendenseite für den bescheidenen Absolventen mit der vorbildlichen Arbeitsmoral einzurichten. Mittlerweile kam auf GoFoundMe eine stolze Summe von 179.458 US-Dollar (umgerechnet etwa 157.000 Euro) zusammen, die für die Finanzierung seines Studiums gedacht sind.



"Er tat es nicht, um Aufmerksamkeit zu erregen. Er weiß nicht einmal, dass seine Geschichte viral ging", so die Organisatorin. Als die Spenden in die Höhe schossen, entschied sich Mendoza, Mykale zu besuchen und mit dem Geld zu überraschen.

Der 18-Jährige fiel aus allen Wolken, als die fremde Frau ihm erklärte, dass für ihn Tausende Dollar zusammengekommen waren. Mykale brach vor laufender Kamera in Tränen aus und umarmte Mendoza herzlich.

"Ich bin glücklich", so der Jugendliche gegenüber 11 Alive. "Ich möchte mich bei meinen Eltern und all den Menschen bedanken, die das Gute in mir sehen, an mich glauben und mir das ganze Geld gespendet haben."