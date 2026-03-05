Paar im Iran zu zehn Jahren Haft verurteilt: Familie äußert schlimme Vermutung

Iran - Anfang vorigen Jahres wurde ein britisches Paar , das durch den Iran reiste, festgenommen - nun droht den beiden der Hungertod.

Lindsay und Craig Foreman (beide 53) wurden Anfang vergangenen Jahres der Spionage verdächtigt und sind seitdem im Iran inhaftiert. © Facebook/Lindsay Foreman

Am 3. Januar 2025 endete die eigentlich so schöne Reise für Lindsay und Craig Foreman in einem Albtraum: Sie wurden verhaftet.

Seitdem sitzen die beiden 53-Jährigen im Evin-Gefängnis hinter Gittern. Die Familie des Paares vermutet nun Schlimmes.

Durch die aktuellen Zuspitzungen des Krieges verließen sämtliche Gefängniswärter den Ort. Die Angst vor einem Angriff der USA sei zu groß, wie Mirror berichtet.

Die Familie sei "äußerst erleichtert", mit Lindsay und Craig gesprochen zu haben, doch man sei noch immer "unglaublich besorgt um ihre Sicherheit".

Angeblich verließen Wärter ihre Posten - Bomben seien überall um sie herum gefallen.

Während des jüngsten Telefonats erzählte das britische Paar von der enormen Lautstärke der Explosionen. Teilweise seien diese so nah gewesen, dass Plastikscheiben hinter den Gitterstäben zersplittert seien.

Die beiden wurden zu zehn Jahren Haft verurteilt, da sie der Spionage beschuldigt worden - sie beteuerten ihre Unschuld.