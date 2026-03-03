Deutsche Urlauber sitzen in Golfregion fest: Sonderflug mit 200 TUI-Reisenden aus Dubai erwartet

München - Tausende deutsche Urlauber sitzen wegen des Nahost-Konflikts fest. Eine Sondermaschine der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai soll Dienstagabend am Münchner Flughafen ankommen.

Heute soll ein Emirates-Flug mit Betroffenen - darunter viele TUI-Urlauber - aus Dubai in München landen. (Archivfoto) © Armin Weigel/dpa

Der Flug "EK 8051" soll gegen 19.30 Uhr in München landen, wie ein Flughafensprecher auf Anfrage mitteilte. An Bord sind nach Angaben eines Sprechers des Reisekonzerns TUI voraussichtlich rund 200 TUI-Gäste.

Unter anderem rund 5000 Gäste des Reiseveranstalters, die auf zwei Kreuzfahrtschiffen unterwegs waren, sitzen derzeit in der Golfregion fest.

Geplant sei, die Urlauber mit Partner-Airlines wie Emirates, Qatar Airways und Etihad nach Deutschland zurückzubringen, hatte Vorstandschef Sebastian Ebel im Programm von n-tv gesagt.

Zudem stünden eigene Flugzeuge von TUI Fly "standby" bereit, sobald es eine Erlaubnis gebe, dorthin zu fliegen und Kunden möglichst zügig abzuholen.

TUI verfüge über rund 120 Flugzeuge, die aber in keine Verkehrsrechte für die Region hätten, ergänzte der TUI-Sprecher. Derzeit liefen Gespräche mit der Bundesregierung unter Beteiligung auch anderer Airlines und Reiseveranstalter, wie zusätzliche Kapazitäten bereitgestellt werden könnten, um Deutsche zurückzuholen.