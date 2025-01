Nach mehr als vier Jahren: Deutsche Aktivistin endlich aus iranischer Haft entlassen!

Berlin - Die deutsch-iranische Menschenrechtsaktivistin Nahid Taghavi (71) ist nach mehr als vier Jahren aus iranischer Haft entlassen worden. "Es ist vorbei. Nahid ist frei!", schrieb ihre Tochter Mariam Claren am Montag auf Englisch im Onlinedienst X.

Die Kölner Aktivistin Nahid Taghavi (71) soll endlich wieder in Deutschland sein. © dpa/Mariam Claren

Ihre Mutter sei zurück in Deutschland. Dazu veröffentlichte sie ein Foto (siehe unten), das beide Frauen gemeinsam an einem Flughafen zeigt.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International kehrte die Aktivistin am Sonntag nach Deutschland zurück. Taghavi war im Oktober 2020 in Teheran verhaftet worden und im August 2021 wegen "Mitgliedschaft in einer illegalen Gruppe" und wegen "Propaganda gegen das Regime" zu zehn Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Die deutsch-iranische Aktivistin hatte sich jahrelang für Menschenrechte und insbesondere für Frauenrechte im Iran eingesetzt. Sie lebt in Köln.

"Worte reichen nicht aus, um unsere Freude zu beschreiben", wird Claren in der Amnesty-Mitteilung zitiert. "Gleichzeitig trauern wir um die vier Jahre, die uns geraubt wurden, und den Schrecken, den sie im Evin-Gefängnis erleben musste. "