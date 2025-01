Aufmarsch von Mussolini-Anhängern: Über 1000 Personen zeigen Fascho-Gruß!

Rom (Italien) - Mehr als 1.000 Anhänger des früheren italienischen Diktators Benito Mussolini (1883-1945) haben bei einer Veranstaltung in Rom den faschistischen Gruß gezeigt.

Bei einer Kundgebung in der italienischen Hauptstadt zeigen Hunderte Neofaschisten den faschistischen Gruß. © Francesco Benvenuti/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Nach Angaben der Polizei kamen vor dem ehemaligen Sitz des neofaschistischen Bewegung Movimento Sociale Italiano (MSI) etwa 1.300 Menschen zusammen. Die Polizei kündigte an, die Teilnehmer anhand von Videoaufnahmen identifizieren zu wollen.

Mit der Kundgebung wurde an den 7. Januar 1978 erinnert. Damals erschossen vor dem MSI-Sitz in der Via Acca Larentia Linksterroristen zwei junge Neofaschisten. Ein dritter starb später. Seither finden alljährlich Gedenkfeiern von zumeist schwarz gekleideten Mussolini-Anhängern statt, die stets nach dem gleichen Muster ablaufen.

Auch in diesem Jahr wurden die Namen der drei Todesopfer genannt. Auf die Aufforderung "Für alle gefallenen Kameraden" antwortete die Menge mit dem Ruf "Presente!" (zu Deutsch: anwesend).

Dazu streckten die Teilnehmer den rechten Arm zum Faschisten-Gruß in die Höhe. Das wiederholte sich drei Mal.