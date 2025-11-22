Bürgersteige sollen wieder frei werden: Urlaubshotspot will Außengastronomie verbieten

Florenz (Italien) - Die italienische Stadt Florenz plant, in 50 stark frequentierten Straßen die Außengastronomie zu verbieten. Ab 2026 wird damit das Essen und Trinken im Freien nur noch eingeschränkt möglich sein.

Anwohner beklagen, dass die Gehwege kaum noch passierbar sind, weil Tische und Stühle der Außengastronomie den Platz blockieren. (Symbolbild) © 123RF/project2live

Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wird in 50 Straßen im Stadtgebiet des UNESCO-Welterbes Florenz ab 2026 das Bewirten von Gästen im Freien vor Restaurants und Bars verboten. In weiteren 73 Straßen soll die Außengastronomie streng geregelt werden.

Die Vereinbarung "Nutzung öffentlicher Räume für die Bewirtung im Freien in städtischen Gebieten oder Umgebungen von künstlerischem, historischem, archäologischem und landschaftlichem Interesse" sei demnach bereits unterzeichnet - nur die Zustimmung des Stadtrats steht noch aus.

Hinter den neuen Regelungen steckt auch Druck der Anwohner: Laut der Zeitung La Nazione beschwerten sich Bürger, dass ein Spaziergang durch die Stadt zunehmend einem Hindernisparcours gleiche.

Demnach seien Gehwege vielerorts kaum noch passierbar, da Tische, Stühle und Schirme den Platz dominierten.