Notruf wegen ausgesetzten Hundes: Was die Polizei findet, sorgt für Gelächter

Derbyshire (Großbritannien) - Im britischen Derbyshire hat ein ganz besonderer Notfall am Dienstag die Polizei beschäftigt. Mehrere Anrufer meldeten einen ausgesetzten Hund. Statt eines hilfsbedürftigen Tieres erwartete sie am Straßenrand etwas Unterwartetes.

Der kleine Hund entpuppte sich schließlich als etwas völlig anderes. © Screenshot/Facebook/Matlock, Cromford, Wirksworth and Darley Dale Police SNT

Laut dem Polizeisprecher von Matlock, Cromford, Wirksworth und Darley Dale gingen viele besorgte Anrufe ein: Ein kleiner Hund sei den ganzen Tag lang allein an der Chesterfield Road angebunden.

Ein Beamter des SNT (Safer Neighbourhood Team) machte sich auf den Weg, um das Tier zu retten.

Vor Ort suchte der Ordnungshüter nach dem Vierbeiner. Doch weit und breit war kein Hund.

Dafür fand er etwas anderes.

Etwas, das einsam und verlassen am Straßenrand stand - aber weder bellte noch mit dem Schwanz wedelte. Statt eines echten Tieres entpuppte sich der angebliche Hund als ein Plastik-Rentier!



Wie die Behörden später trocken auf Facebook verlauten ließen, hatte das Rentier offenbar einen "Testflug über Dales" unternommen und machte nun eine wohlverdiente Pause.