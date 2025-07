Deutscher Wanderer tot in den Dolomiten gefunden

Belluno (Italien) - In den norditalienischen Dolomiten ist ein deutscher Wanderer (†52) ums Leben gekommen.

Der Mann aus Deutschland war allein in den Dolomiten unterwegs. (Symbolbild) © Manuel Schwarz/dpa

Wie die alpine Bergrettungseinheit der italienischen Finanzpolizei auf Anfrage mitteilte, wurde der 52-Jährige am Sonntag tot in einer Felsschlucht in der Provinz Belluno gefunden.

Der Mann war den Angaben zufolge allein in Italien unterwegs.

Der letzte bekannte Aufenthaltsort war die Mulaz-Hütte (Rifugio Volpi al Mulaz). Die Schutzhütte liegt im Val Focobon, einem beliebten Ziel bei Wanderern.

Der Mann soll die Hütte am 9. Juli verlassen haben, seither gab es keinen Kontakt mehr zur Familie.