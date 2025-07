14.07.2025 11:35 5.944 Drama auf der Weide: Kuh springt über Zaun und verletzt deutsche Mutter mit Kind (5)

Es sollte ein schöner Ausflug in Österreich werden, doch für eine deutsche Urlaubergruppe endete der abendliche Spaziergang am Samstag in einem Albtraum.

Von Isabel Klemt

Glödnitz (Österreich) - Es sollte ein schöner Ausflug in Österreich werden, doch für eine deutsche Urlaubergruppe endete der abendliche Spaziergang am Samstag in einem Albtraum. Alles in Kürze Kuh springt über Zaun in Glödnitz, Österreich.

Deutsche Mutter und Kind verletzt.

Bäuerin eilt zur Hilfe und wird schwer verletzt.

Rettungshubschrauber bringt Verletzte ins Krankenhaus.

Genauer Gesundheitszustand der Verletzten unbekannt. Mehr anzeigen Eine der Kühe sprang über den Zaun und attackierte die Gruppe. (Symbolbild) © 123RF/iuriigagarin Denn als sie gegen 20.15 Uhr an einer mit dreifach gespanntem Stacheldraht gesicherten Kuhweide mit sechs Kühen und einem Kalb vorbeigingen, sprang plötzlich eines der Tiere über den Zaun und attackierte die Gruppe, berichtete die österreichische Tageszeitung "Heute". Dabei wurden eine 40-jährige Frau und ihre 5-jährige Tochter aus Deutschland verletzt. Über ihren genauen Gesundheitszustand ist bislang nichts bekannt. Durch die Hilferufe der Urlauber wurde die 64-jährige Bäuerin auf die Notlage aufmerksam und eilte sofort zur Hilfe. Doch auch sie wurde von der Kuh angegriffen und dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte schließlich die 64-Jährige sowie das Mutter-Tochter-Gespann ins Krankenhaus.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/iuriigagarin