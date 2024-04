Explosion an Stausee! Drei Tote und mehrere Verletzte

Bologna (Italien) - Explosion am heutigen Dienstagnachmittag in einem italienischen Wasserkraftwerk! Bei dem Vorfall an dem Stausee von Suviana in der Gemeinde Camugnano (nahe Bologna) sollen drei Menschen ums Leben gekommen sowie drei Weitere verletzt worden sein. Weiterhin würden Rettungskräfte nach sechs Vermissten suchen.