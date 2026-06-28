Grausame Bluttat in beliebtem Urlaubsziel: Ehepaar und kleine Tochter mit Machete getötet

Rom (Italien) - Eheleute und ihre kleine Tochter sind in ihrer Wohnung in Rom mit einer Machete umgebracht worden.

Eheleute und ihre kleine Tochter wurden in Rom mutmaßlich Opfer eines grausamen Mordes. © Valentina Stefanelli/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Nur der älteste Sohn der Familie aus Bangladesch habe sich schwer verletzt retten können, berichtete die italienische Zeitung "La Repubblica". Er werde in einem Krankenhaus behandelt, sei aber nicht in Lebensgefahr.

Aufgrund seiner Angaben fahnde die Polizei mit einem Großaufgebot nach einem Verdächtigen, bei dem es sich um einen Bekannten der Familie handeln soll, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Das Motiv der Bluttat war zunächst unklar. Der Täter könne von der ermordeten Frau besessen gewesen sein oder die Tat habe etwas mit dem 20-jährigen Sohn zu tun, schrieb die Zeitung.